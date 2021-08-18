В России сократилось количество незанятой молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России сокращается количество молодых людей, которые не учатся, не работают или не приобретают какие-либо профессиональные навыки. К такому выводу пришли специалисты Всероссийской переписи населения.

Так, если в 2010 году 13,8% юношей и девушек в возрасте от 15 до 24 лет не были трудоустроены и не получали образование, то в 2019-м этот показатель снизился до 10,6%.

Известно, что 27% россиян 17–25 лет учатся в вузах. Многие отдают приоритет работе и образованию, поэтому средний возраст создания семьи составляет 27–29 лет. То же касается и рождения первого ребенка.

Сейчас в России молодежью считаются люди 14–35 лет – их насчитывается 41 миллион. В возрастном диапазоне от 18 до 34 лет мужчин больше, чем женщин: 16,1 миллиона против 15,5 миллиона. Это наиболее заметно на Дальнем Востоке, в южных регионах тенденция обратная.

Предполагается, что Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября, улучшит представление о том, в какой социальной поддержке нуждается молодежь в разных регионах страны. Заполнить анкету в этом году можно будет самостоятельно на портале госуслуг, что позволит переписи избавиться от репутации "рутинного бюрократического мероприятия".

Ранее в Росстате объяснили, что перепись является важным этапом в решении жилищного вопроса россиян. По словам заместителя главы ведомства Павла Смелова, данные новой переписи помогут увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия проживания граждан в регионах и муниципалитетах, что, в свою очередь, позволит региональным властям точнее планировать строительство жилья, социальных объектов и коммуникаций.

