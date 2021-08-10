В Росстате рассказали о важности переписи в решении жилищного вопроса

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В Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как уточнил заместитель главы Росстата Павел Смелов, новые данные новой переписи помогут увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия проживания граждан в регионах и муниципалитетах.

"Вместе с данными о численности и половозрастном составе населения эти сведения позволят региональным властям точнее планировать строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций, улучшать качество проживания людей в своих домах и квартирах", – отметил Смелов.

Согласно результатам последней переписи населения 2010 года, обычно в отдельных квартирах живут на Севере, в том числе на Камчатке, Мурманской и Магаданской областях. Между тем отдельные дома чаще распространены в сельскохозяйственных и менее урбанизированных, более традиционных регионах, в частности, Северного Кавказа.

Ранее стало известно, что всероссийская перепись населения стартует 15 октября. Она будет идти через портал госуслуг до 8 ноября. В Росстате также добавили, что для организации процедуры будут задействованы ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования.