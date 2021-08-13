Назван самый малочисленный народ России

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TAСС
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года в России живут представители более 190 народов, 46 из них являются коренными малочисленными этносами.
Проживающие в Беринговском районе Чукотского автономного округа кереки являются самым малочисленным коренным этносом. Сами они называют себя анкалгакку – приморские люди.
Во время переписи 2010 года всего четыре человека назвали себя кереками, керекским языком владели десять человек в стране.
В 2000 году кереков включили в список коренных малочисленных народов России, который корректируется по данным Всероссийских переписей населения.
"Национальная политика России направлена на сохранение и развитие уникальных культур, традиций, языков коренных малочисленных народов. Но для ее эффективной реализации нужны точные цифры", – отметила заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.
Профессор кафедры народонаселения МГУ имени М. В. Ломоносова Оксана Кучмаева добавила, что данные о семейном составе представителей малых народов, процессах брачности, числе рожденных детей демографы получают именно в ходе переписи.
"Перепись дает возможность изучить, какими языками владеют жители страны, не произошло ли так, что каким-то языкам грозит стать "мертвыми". Она также позволяет изучить миграцию этносов, места их компактного проживания", – добавила она.
Ранее в Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян.
Как уточнил заместитель главы Росстата Павел Смелов, новые данные новой переписи помогут увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия проживания граждан в регионах и муниципалитетах.
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