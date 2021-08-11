Перепись населения прошла в труднодоступных районах России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В России провели перепись населения в отдаленных и труднодоступных районах, в которые трудно добраться в другое время года. В июле она прошла в семи субъектах.

Так, до десяти отрезаемых разливами рек и болот поселений перепись дошла в Свердловской области. Переписчикам пришлось добираться туда на внедорожниках и снегоболотоходах. А в республике Саха перепись прошла в Олекминском районе, но в 30 населенных пунктах. Данный район, разделенный рекой Лена, не имеет регулярного сообщения между поселениями. На улусе переписчиками в основном стали местные жители. На обучение им приходилось добираться водным транспортом.

В очередных отдаленных и труднодоступных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Иркутской и Свердловской областей перепись пройдет в августе.

Ранее в Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян.

Как уточнил заместитель главы Росстата Павел Смелов, новые данные новой переписи помогут увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия проживания граждан в регионах и муниципалитетах.