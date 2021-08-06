Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи РФ станут известны в декабре

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Первые предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи станут известны в декабре 2021 года. Окончательные итоги – в декабре 2022 года, сообщает Мосстат.

Микроперепись стартовала 1 августа этого года. Она позволит получить информацию о сельскохозяйственных угодьях и их использовании, о производственной инфраструктуре соответствующих организаций и посевных площадях.

Перепись коснется сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Также объектами переписи будут являться личные подсобные хозяйства в сельских населенных пунктах и некоммерческие товарищества.

Отмечается, что индивидуальные данные будут обезличены и конфиденциальны. На их основе сформируют обобщенную информацию, которая необходима для сельского хозяйства России.

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан опрашиваются переписчиком, а сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели смогут внести все необходимые данные самостоятельно через сервис Росстата.

На сегодняшний день в сфере сельского хозяйства Москвы и Подмосковья работает 37,1 тысячи человек, которые обеспечивают жителей столичного региона продукцией.

Ранее стало известно, что Всероссийская перепись населения, которая пройдет в октябре, будет соответствовать стандартам ООН, которая на фоне пандемии рекомендовала странам проводить переписи в онлайн-формате.

Для участия в цифровой переписи населения гражданину потребуется подтвержденная или стандартная учетная запись на портале госуслуг, а также смартфон, планшет или компьютер с доступом в интернет. Электронный бланк можно будет заполнить не только на себя, но также и на близких родственников – супруга, родителей и детей.