Международный директор гида Michelin отметил кулинарную уникальность ресторанов Москвы

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У Москвы есть отличный потенциал в области кулинарии. Такое мнение выразил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции, посвященной презентации кулинарного путеводителя.

Специалист также отметил высокий уровень мастерства шеф-поваров и всех сотрудников столичных ресторанов.

"Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития. В первый гид по Москве войдут 69 ресторанов", – рассказал Пулленек.

Он пояснил, что при отборе учитывалось качество использованных продуктов, мастерство повара, постоянство, сочетания вкусов и соответствие цены. Он также отметил, что в столичных ресторанах можно попробовать блюда из самых разных стран мира.

"В Москве вы сможете погрузиться в традиции российской кулинарии, а также попробовать блюда из любого уголка света: здесь представлены греческая, итальянская, китайская, французская кухни и многие другие", – заявил эксперт.

Пулленек добавил, что у каждого столичного повара есть собственное гастрономическое видение, а также умение сохранять традиции.

Девять московских ресторанов накануне получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA. Три звезды не получил ни один ресторан Москвы.