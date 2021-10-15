Международный директор гида Michelin отметил кулинарную уникальность ресторанов Москвы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
У Москвы есть отличный потенциал в области кулинарии. Такое мнение выразил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции, посвященной презентации кулинарного путеводителя.
Специалист также отметил высокий уровень мастерства шеф-поваров и всех сотрудников столичных ресторанов.
"Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития. В первый гид по Москве войдут 69 ресторанов", – рассказал Пулленек.
Он пояснил, что при отборе учитывалось качество использованных продуктов, мастерство повара, постоянство, сочетания вкусов и соответствие цены. Он также отметил, что в столичных ресторанах можно попробовать блюда из самых разных стран мира.
"В Москве вы сможете погрузиться в традиции российской кулинарии, а также попробовать блюда из любого уголка света: здесь представлены греческая, итальянская, китайская, французская кухни и многие другие", – заявил эксперт.
Пулленек добавил, что у каждого столичного повара есть собственное гастрономическое видение, а также умение сохранять традиции.
Девять московских ресторанов накануне получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA. Три звезды не получил ни один ресторан Москвы.
Московские рестораны впервые получили звезды Michelin
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: