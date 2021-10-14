Бизнес-омбудсмен заявила, что приход Michelin усилит Москву как пространство высокой кухни

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Приход Michelin в Москву усилит столицу как точку притяжения и пространство высокой кухни. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
По ее словам, это будет еще одной мотивацией для шеф-поваров для создания аутентичной кухни.
"Один из основных запросов потребителей и туристов – новые гастрономические впечатления. Поэтому можно предсказать, что элементы высокой кухни будут все более проникать в различные форматы общепита", – сказала Минеева.
Она отметила, что столице нужны рестораны с интересным меню. Минеева также предположила, что после пандемии потребители увидят другую ресторанную отрасль с новыми привычками.
"Можно сказать, что кухня, достойная самых высоких рейтингов, есть в различных регионах со своими традициями и местными продуктами", – добавила уполномоченный.
Москва является первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид. Для его составления эксперты анонимно посещают заведения и дают им оценку. Высшая оценка – три звезды Michelin.
Ранее международный директор гидов Гвендаль Пулленек рассказал, что в московский гид Michelin войдут 69 ресторанов.
Московские рестораны впервые получат звезду Michelin
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