Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 9 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде с прояснениями вечером местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +10 до +12 градусов, по области – от 7 до 12 градусов тепла. Ветер южный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.
В середине дня атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%. Прогнозируются положительные температуры ночью до 4–6, днем, в дневные часы ощутимый дефицит кислорода в приземном слое атмосферы.
Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра. Новое предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 субботы, 9 апреля.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 9 апреля
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