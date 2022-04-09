Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 9 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями вечером местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +10 до +12 градусов, по области – от 7 до 12 градусов тепла. Ветер южный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%. Прогнозируются положительные температуры ночью до 4–6, днем, в дневные часы ощутимый дефицит кислорода в приземном слое атмосферы.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра. Новое предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 субботы, 9 апреля.

