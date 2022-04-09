Москвичей предупредили о порывистом ветре в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра в субботу, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Новое предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 субботы, 9 апреля. Как уточняется, 10 апреля оповещения о погоде не требуется.

Ранее сообщалось, что пятница, 8 апреля, стала самым теплым днем с начала этой весны. В 13 часов на метеостанции ВДНХ зафиксировано +13.2 градуса.

