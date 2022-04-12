"Звезды советского экрана": "Укрощение огня"

В ноябре 1972 года журнал "Советский экран" опубликовал статью, посвященную киноленте "Укрощение огня". Это фильм о главном конструкторе, который стоял у истоков отечественной космонавтики. Его сыграл Кирилл Лавров. Журнал писал, что это рассказ о современном Прометее. В публикации особо отмечалось, что в картине впервые в кино создан образ космонавта № 1.

Почему главному герою "Укрощения огня" дали вымышленное имя? Как режиссер оказался между двух огней? По какой причине Ада Роговцева мечтала, чтобы съемки картины закончились как можно скорее? Кто сыграл космонавта № 1? Правда ли, что у Ады Роговцевой был роман с Кириллом Лавровым? И почему Народный артист Лавров так и не получил актерского образования? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".