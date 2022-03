Британская рок-группа Muse анонсировала выход нового альбома "Will Of The People" свежим синглом "Compliance" и клипом на него, в котором в обратном порядке продемонстрированы различные последствия всего одной зажженной спички.

Пластинка под названием "Will Of The People" выйдет 26 августа текущего года.