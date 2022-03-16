"The City": "Касабланка", "Человек-амфибия" и "Запах женщины"

В кинотеатрах показывают культовые фильмы, которые многие вряд ли видели на большом экране. Например, можно познакомиться с фильмом "Касабланка"

Истории любви Рики и Ильзы, которых играют Хамфри Богарт и Ингрид Бергман, исполняется в этом году 80 лет, но и сейчас она смотрится отлично.

Вариант не хуже "Касабланки", но уже советского производства – "Человек-амфибия". Фильм, который в дни премьеры посмотрели 65,5 миллиона зрителей. И это только в первые три месяца проката.

По сюжету мальчику Ихтиандру пересаживают жабры акулы, теперь он человек-амфибия, который может дышать и на суше, и в воде. Костюм актера Владимира Коренева вручную сделали из 10 тысяч фрагментов кинопленки, а уникальные на тот момент подводные сцены снимали через большой аквариум с рыбами. Но интереснее всего, что Анастасия Вертинская, игравшая роль возлюбленной Ихтиандра, вообще не умела плавать. На помощь пришли в инфизкульте, поэтому спасать утопающих не пришлось.

Еще один отличный вариант – "Запах женщины" с Аль Пачино. За него он получил Оскар, но пока единственный в карьере.

По сюжету бедный студент Чарли устраивается помощником к слепому полковнику Фрэнку, а потом отправляется с ним в путешествие. Фильм вышел почти 30 лет назад. А сцена, где Аль Пачино танцует танго с девушкой, является одной из самых запоминающихся в истории кино.

Подробнее – в сюжете проекта The City.