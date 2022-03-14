Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

культура

16:11

Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Решение о переносе приняла Российская академия кинематографических искусств. Точную дату мероприятия определят позднее.

28 февраля был оглашен список номинантов на премию за 2021 год. В номинации "Лучший фильм" представлены "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе № 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.

За приз в номинации "Лучшая мужская роль" борьбу ведут Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. При этом лучшую актрису будут выбирать из Миланы Агузаровой, Тинатины Далакишвили и Ксении Раппопорт.

Ранее драма Джейн Кэмпион "Власть пса" удостоилась премии BAFTA как лучший фильм. 13 марта состоялась юбилейная, 75-я церемония вручения наград.

Уилл Смит получил премию BAFTA как лучший актер за роль отца теннисисток Уильямс в фильме "Король Ричард".

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать