Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Решение о переносе приняла Российская академия кинематографических искусств. Точную дату мероприятия определят позднее.

28 февраля был оглашен список номинантов на премию за 2021 год. В номинации "Лучший фильм" представлены "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе № 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.

За приз в номинации "Лучшая мужская роль" борьбу ведут Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. При этом лучшую актрису будут выбирать из Миланы Агузаровой, Тинатины Далакишвили и Ксении Раппопорт.

Ранее драма Джейн Кэмпион "Власть пса" удостоилась премии BAFTA как лучший фильм. 13 марта состоялась юбилейная, 75-я церемония вручения наград.

Уилл Смит получил премию BAFTA как лучший актер за роль отца теннисисток Уильямс в фильме "Король Ричард".

