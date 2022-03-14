Фото: портал мэра и правительства Москвы
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.
Решение о переносе приняла Российская академия кинематографических искусств. Точную дату мероприятия определят позднее.
28 февраля был оглашен список номинантов на премию за 2021 год. В номинации "Лучший фильм" представлены "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе № 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.
За приз в номинации "Лучшая мужская роль" борьбу ведут Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. При этом лучшую актрису будут выбирать из Миланы Агузаровой, Тинатины Далакишвили и Ксении Раппопорт.
Ранее драма Джейн Кэмпион "Власть пса" удостоилась премии BAFTA как лучший фильм. 13 марта состоялась юбилейная, 75-я церемония вручения наград.
Уилл Смит получил премию BAFTA как лучший актер за роль отца теннисисток Уильямс в фильме "Король Ричард".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: