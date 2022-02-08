Эксперт оценил шансы российского мультфильма "Боксбалет" получить "Оскар"

Фото: кадр из трейлера фильма "Боксбалет"; режиссер – Антон Дьяков; производство – анимационная студия "Мельница"

Российский мультфильм "Боксбалет", номинированный на кинопремию "Оскар", имеет хорошие шансы на победу в конкурсе, полагает историк анимации, шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"У мультфильма прекрасные шансы получить награду, я считаю. Мало того что это действительно очень талантливый мультфильм со всех точек зрения – и режиссуры, и художественного решения, и драматургии, и анимации, – потому что там очень хорошая актерская анимация", – сказал Капков в разговоре с ТАСС.

Эксперт отметил, что мультфильм имеет понятный сюжет, который доступен абсолютно любому человеку на Земле. Это также повышает шансы российской картины получить "Оскар".

"Кроме того, там еще есть очень интересный момент, отсылка к конкретной политической обстановке и ко времени, что очень любят в Американской академии кино", – добавил он.

Капков напомнил, что российские анимационные фильмы многократно номинировались на премию "Оскар", однако ни разу не становились победителями.

"У нас все-таки авторская анимация на довольно хорошем международном уровне. И мне кажется, что пора уже получить. Потому что непосредственно статуэток у российской именно анимации еще не было", – подытожил Капков.

Короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" был выдвинут на премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм". Он рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Его имя пока не раскрывается.