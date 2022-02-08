Мультфильм Дьякова "Боксбалет" выдвинут на премию "Оскар"

Фото: кадр из мультфильма "Боксбалет"; режиссер – Антон Дьяков; производство – анимационная студия "Мельница"
Мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" выдвинут на премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".
Мультфильм длится 15 минут. Он рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.
Согласно данным сайта Американской академии киноискусств, в список номинантов также вошли картины "Дела искусства" Джоанны Куинн, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза и "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго.
94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. В первые за три года на мероприятии появится ведущий. Его имя пока не раскрывается.
Мультфильм "Боксбалет" вошел в шорт-лист премии "Оскар"
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