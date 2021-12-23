Режиссер Дьяков рассказал о работе над мультфильмом "Боксбалет"

Фото: кадр из мультфильма "Боксбалет"; режиссер – Антон Дьяков; производство – Анимационная студия "Мельница"

Режиссер номинированного на премию "Оскар" короткометражного мультфильма "Боксбалет" Антон Дьяков рассказал о своей работе над картиной. Об этом сообщает RT.



По его словам, картина рассказывает о людях, молодость которых проходила в 1990-е годы.

Дьяков отметил, что мультфильм посвящен его родителям.

"Они не имеют отношения ни к боксу, ни к балету, но их поколение... пик их молодости пришелся на переломный момент", – рассказал Дьяков в стриме RT "Летучка".

Режиссер отметил, что для некоторых людей жизнь в 1990-х была очень счастливой, а для других все было наоборот.

Ранее стало известно, что "Боксбалет" попал в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Мультфильм длится 15 минут. Он рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

С картиной конкурируют анимационные фильмы от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.

