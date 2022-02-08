Вышел официальный трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Видео: youtube.com/Pixar

Мультипликационная студия Pixar представила полный трейлер мультфильма "Базз Лайтер".

В двухминутном ролике можно увидеть космического рейнджера Базза Лайтера, ставшего прототипом игрушечного Базза из мультфильма "История игрушек", а также часть приключений, с которыми ему предстоит столкнуться. Кроме того, сюжет трейлера затрагивает прошлое легендарного героя.

Режиссером мультфильма стал Энгус МакЛэйн, создавший "В поисках Дори". Главного героя озвучил Крис Эванс, а также в сюжете должен появиться персонаж, озвученный режиссером фильмов "Тор: Рагнарек" и "Реальные упыри" Тайкой Вайтити.

В российский прокат картина выйдет 16 июня.

Первый тизер мультфильма "Лайтер" был представлен публике в конце октября 2021 года. В ролике авторы не стали раскрывать все подробности, однако показали знаменитый костюм Базза Лайтера, который носят все модели из мультфильмов "История игрушек".