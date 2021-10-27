Вышел первый тизер мультфильма о прототипе Базза Лайтера из "Истории игрушек"

Видео: youtube.com/Disney Россия

Disney и Pixar представили первый тизер мультфильма "Лайтер" о становлении космонавта Базза Лайтера – прототипа известного героя из "Истории игрушек".

По сюжету герой отправится в космическую миссию, где его поджидает множество различных опасностей. Не обойдется и без пришельцев.

Авторы не стали раскрывать все подробности. Однако показали знаменитый костюм Лайтера, который носят все модели из мультфильмов "История игрушек".

В российский прокат картина выйдет 16 июня 2022 года. Главного героя озвучит Крис Эванс, а режиссером мультфильма станет Энгус МакЛэйн, создавший "В поисках Дори".

Ранее сообщалось, что киностудия Legendary подтвердила выпуск второй части фильма "Дюна" в октябре 2023 года. Съемочный процесс вновь возглавит режиссер Дени Вильнев.

