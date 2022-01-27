В Disney отреагировали на критику ремейка "Белоснежки"

Фото: кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"; режиссер – Уильям Коттрелл; производство – The Walt Disney Company

В Disney ответили актеру Питеру Динклэйджу, который ранее раскритиковал предстоящий ремейк "Белоснежки" из-за стереотипов о людях с дварфизмом. Об этом сообщает американское издание Good Morning America со ссылкой на представителя студии.

"Чтобы избежать повторения стереотипов из оригинального мультфильма, мы используем иной подход по отношению к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества людей с дварфизмом", – отметили в Disney.

Ранее Динклэйдж, наиболее известный по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", заявил, что Disney лишь пытается быть прогрессивной компанией. Его возмутил тот факт, что компания отдала роль Белоснежки латиноамериканской актрисе и в то же время оставила в повествовании гномов как людей, вместе живущих в пещере.

Актер предложил студии задуматься о своих действиях и сделать в этом вопросе шаг назад.

Ранее принца из сказки про Белоснежку обвинили в харассменте. В калифорнийском "Диснейленде" в экспозиции, посвященной знаменитой истории, появилась сцена, в которой принц целует спящую героиню, чтобы снять с нее проклятие. Она и возмутила посетителей: по их мнению, Белоснежка на поцелуй не соглашалась, поэтому поступок следует расценивать как домогательство.