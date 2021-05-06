Принца из сказки про Белоснежку обвинили в харассменте. В калифорнийском Диснейленде в экспозиции, посвященной знаменитой романтичной истории, появилась сцена, в которой принц целует спящую героиню, чтобы снять с нее проклятие.

Многие посетители тут же обрушились на администрацию парка развлечений с критикой. Говорят, что Белоснежка на поцелуй не соглашалась, так что эта сцена не что иное, как домогательство.

Российские литераторы эту позицию не поддержали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.