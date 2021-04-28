Netflix анонсировал даты выхода 13 летних премьер

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Стриминговый сервис Netflix объявил даты премьер 13 новых фильмов, которые выйдут летом 2021 года. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на платформу.

Большая часть запусков придется на июнь. В этом месяце выйдут "Карнавал" (2 июня), научно-фантастический триллер "Неспящие" (9 июня), мультфильм "Дракон желаний" и драма "Дельфин пустыни" ("Desert Dolphin", 11 июня), драма "Отцовство" и боевик "Джагаме Тхандирам" ("Jagame Thandhiram", 18 июня), "На бумаге все выглядит хорошо" ("Good on Paper", 23 июня).

25 июня стриминговый сервис представит премьеру триллера "Ледяная дорога" с номинантом на премию "Оскар" Лиамом Нисоном в главной роли. Кроме того, 30 июня выйдет комедия "Америка: Кинофильм" ("America: The motion picture") с Ченнингом Татумом.

Помимо этого, в июле состоится премьера романтической комедии "От любви не убежишь" (29 июля), а также комедийного боевика "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом (30 июля).

На август запланированы премьеры триллера "Малышка" (20 августа) и мелодрамы "Это все он" (27 августа).

Ранее в Сеть выложили первый тизер нового фильма Marvel Studios "Шан-Чи и легенда десяти колец". Кинокартина расскажет о мастере боевых искусств Шан-Чи, проникшего в тайную организацию "Десять колец". Роль главного героя исполнит китайско-канадский актер Симу Лю, наиболее известный по роли Чон Кима в канадском ситкоме "Удобство Кима".