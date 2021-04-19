Появился дебютный тизер фильма Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Кинокартина расскажет о мастере боевых искусств Шан-Чи, проникшего в тайную организацию "Десять колец". Роль главного героя исполнит китайско-канадский актер Симу Лю, наиболее известный по роли Чон Кима в канадском ситкоме "Удобство Кима".
"Самым захватывающим в том, чтобы стать этим персонажем, было то, что его предыстория никогда раньше не рассказывалась", – отметил Шан-Чи.
Персонаж впервые появился на страницах комиксов в 1973 году. Он обладал способностью создавать собственных клонов и входил в состав "Мстителей". Премьера картины назначена на 2 сентября 2021 года.
Ранее Майкл Джей Фокс опубликовал тизер сериала о создании трилогии знаменитой киносаги "Назад в будущее". В коротком видеоролике можно увидеть DeLorean DMC-12 – спортивную машину, которая была превращена в машину времени в оригинальном фильме.
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