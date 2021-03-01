Майкл Джей Фокс опубликовал тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"

Фото: twitter.com/realmikefox

Американский актер Майкл Джей Фокс, исполнивший роль Марти в трилогии "Назад в будущее", опубликовал тизер к новому документальному сериалу о съемках знаменитой киносаги. Об этом сообщает "Газета.ру".

В коротком видеоролике можно увидеть DeLorean DMC-12 – спортивную машину, которая была превращена в машину времени в оригинальном фильме.

Дата премьеры сериала до сих пор неизвестна. Однако фанатам сообщили, что в съемках примут участие все звезды трилогии. Фильм выйдет на телеканале Discovery.

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Ранее в Сети появился первый трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера. Премьера фильма состоится 21 мая этого года на Netflix. Главные роли в нем исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл и Хироюки Санада.