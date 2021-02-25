В Сети появился первый трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера

Видео: YouTube/Netflix

Первый трейлер фильма "Армия мертвецов" Зака Снайдера опубликовали в Сети. Об этом сообщает "Газета.ру"

Лента повествует о том, как живые мертвецы захватывают Лаг-Вегас, в то время как главный герой совместно с наемниками собирается грабить банк.

Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл и Хироюки Санада. Премьера "Армии мертвецов" состоится 21 мая этого года на Netflix.

Ранее в Сеть до официальной премьеры слили трейлер к грядущей экранизации серии игр Mortal Kombat. Вскоре после утечки ролик удалили.

