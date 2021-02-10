Кинокритик оценил включение фильма Кончаловского в шорт-лист "Оскара"

Фото: стоп-кадр из фильма "Дорогие товарищи", 2020 год, реж. – А. Кончаловский

Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал включение фильма "Дорогие товарищи!" российского режиссера Андрея Кончаловского в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" и оценил его перспективы. Об этом сообщает RT.

"Конечно, шансы есть... У нашего фильма серьезные конкуренты. Если он пройдет, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьезная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет", – заявил Григорьев.

Кинокритик выразил мнение, что картина сможет заинтересовать американского зрителя эстетически, однако он вряд ли сможет в полной мере понять ее смысл.

"Тем не менее он (фильм. – Прим. ред.) уже так дальше зашел, и я надеюсь, что у него все-таки, несмотря на сильных конкурентов, есть шансы получить "Оскар". Для нас это будет тогда настоящая радость и победа", – отметил Григорьев.

Ранее сообщалось, что российские фильмы "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Гунда" Виктора Косаковского вошли в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Всего в шорт-лист попали 15 фильмов, среди которых работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.

В основу сюжета фильма "Дорогие товарищи!" вошла реальная история. Действие картины происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Церемония вручения "Оскара" запланирована на 25 апреля. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.