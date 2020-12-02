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Культура

15:00

Премия "Оскар" в 2021 году пройдет в очном формате

культура

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет в очном формате. Об этом изданию Variety рассказал представитель Американской телеакадемии.

Мероприятие запланировано на 25 апреля. Оно было перенесено на два месяца в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Организаторы отмечают, что вручать "Оскар" будут в Лос-Анджелесе. При этом данных о количестве участников церемонии пока нет. Также неизвестно, сколько номинантов на премию смогут принять участие в очной церемонии.

Ранее киноакадемия объявила о поправках к критериям отбора фильмов, которые можно выдвинуть на "Оскар" в 2021 году. Картину могут выдвинуть на соискание премии, если фильм планировали показать в кинотеатрах, однако позже опубликовали в платных онлайн-сервисах. Еще одна возможность оказаться в числе лауреатов "Оскара" – показать фильм в кинотеатрах.

Правила номинации фильмов на "Оскар" изменили

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