Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на весну 2021 года

Фото: kino-nika.com
Церемонию вручения российской кинопремии "Ника" вновь перенесли. Теперь торжество планируется провести в апреле 2021 года. Об этом сообщила представитель дирекции премии Ирина Ильичева, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что на церемонии в будущем году будут отмечать лауреатов сразу за два года – 2019-й и 2020-й.
"Мы должны были в конце марта 2020 года вручить "Нику" за 2019 год, но из-за пандемии перенесли церемонию на 24 октября. Однако в связи с тем, что коронавирус пока не уходит, переносим церемонию на начало апреля 2021 года", – рассказала Ильичева.
Она также добавила, что организаторы приняли данное решение из соображений безопасности.
"Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность", – заключила Ильичева.
Ранее стало известно, что организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года. Изначально церемония должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией коронавируса.
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