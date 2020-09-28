Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на весну 2021 года

Церемонию вручения российской кинопремии "Ника" вновь перенесли. Теперь торжество планируется провести в апреле 2021 года. Об этом сообщила представитель дирекции премии Ирина Ильичева, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что на церемонии в будущем году будут отмечать лауреатов сразу за два года – 2019-й и 2020-й.

"Мы должны были в конце марта 2020 года вручить "Нику" за 2019 год, но из-за пандемии перенесли церемонию на 24 октября. Однако в связи с тем, что коронавирус пока не уходит, переносим церемонию на начало апреля 2021 года", – рассказала Ильичева.

Она также добавила, что организаторы приняли данное решение из соображений безопасности.

"Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность", – заключила Ильичева.

Ранее стало известно, что организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года. Изначально церемония должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией коронавируса.

