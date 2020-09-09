Американская киноакадемия выдвинула новые требования для претендентов на "Оскар"

14:07
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Американская академия киноискусств выдвинула новые требования, которых должны придерживаться авторы, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом говорится на сайте киноакадемии.
Новые правила нацелены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин.
Приводится четыре критерия, из которых минимум два должны быть соблюдены для того, чтобы та или иная картина могла претендовать на премию.
Новые правила начнут действовать для фильмов, которые будут выдвигаться на "Оскар" в 2024 году.
В сообщении указывается, что по меньшей мере один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это невозможно, тогда минимум треть остальной труппы должна попадать под указанные критерии.
Подчеркивается, что ко всему творческому и техническому персоналу также применяются аналогичные требования. Сюда относятся режиссеры, сценаристы, композиторы, гримеры, художники по костюмам, редакторы, продюсеры и другие.
Также новые правила коснутся маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. Еще одним критерием является требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в киноакадемию США пригласили более 800 создателей кино, внесших существенный вклад в кинематограф. В организации рассказали, что в числе приглашенных находятся российский монтажер Игорь Литонинский, создатели корейской ленты "Паразиты" и аниматор Дарья Кащеева. Отмечается, что около 49% приглашенных является жителями городов, расположенных за пределами США.
Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года. Номинироваться на награду могут те фильмы, которые выйдут в прокат до 28 февраля 2021 года. На 9 февраля 2021 года запланировано оглашение шорт-листа "Оскара". 15 марта 2021 года будут объявлены номинанты на получение премии.
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