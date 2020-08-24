Призы Берлинского кинофестиваля сделали гендерно-нейтральными

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За лучшие мужскую и женскую роли на Берлинском международном кинофестивале Berlinale теперь вручают гендерно-нейтральные награды, сообщает РИА Новости.

"Будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую роль в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в роли второго плана", – сообщили организаторы.

Уточняется, что в 2021 году кинофестиваль пройдет в привычном формате, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Ранее сообщалось, что на Московском фестивале российского кино "Будем жить" представят 31 фильм, из которых 11 – премьеры. Фильмом открытия фестиваля станет семейная лента "Соня любит, Соня не любит", а закроет мероприятие картина "Жизнь – это кайф".