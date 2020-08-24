Вышел второй трейлер нового фильма о Чудо-женщине

Фото: youtube.com/WBRussia

Кинокомпания Warner Bros опубликовала новый трейлер фильма "Чудо-женщина 1984", сообщает News.ru. В ролике появляется новый злодей картины.

Главную роль в киноленте сыграла Галь Гадот. По сюжету она отправится в 1980-е годы, где ей предстоит противостоять Максу Лорду. В трейлере героиня впервые показалась в образе злодейки.

Первый трейлер новой ленты о Чудо-женщине вышел в декабре 2019 года. Режиссером картины пригласили Пэтти Дженкинс, которая снимала первую часть. Премьера фильма запланирована на осень 2020 года.

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