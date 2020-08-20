"Хороший человек", "Тесла" и другие премьеры недели

20 августа на платформе Start выходит сериал Константина Богомолова о серийном маньяке с Никитой Ефремовым, вдохновленный историей Ангарского маньяка. Также в прокате появились ностальгическая комедия с Киану Ривзом и дерзкий фильм про изобретателя Николу Теслу. Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает о самых ярких премьерах кино и сериалов на этой неделе.

Фото: кадр из фильма "Хороший человек"; режиссер – Константин Богомолов; сценарий – Константин Богомолов, Павел Тетерский, Руслан Галеев; производство – Yellow, Black and White, START

"Хороший человек"



Сериал, вдохновленный историей Михаила Попкова – серийного убийцы, число признанных жертв которого уже превысило 85, но в перспективе может приблизиться и к ста. Иногда пожизненно осужденный вспоминает о новых эпизодах, чтобы на время перевестись из тюрьмы в СИЗО и "устроить себе отпуск". В истории Попкова, начавшейся в Сибири в девяностые годы и не завершившейся до сих пор, кошмарно все, но чаще всего про нее вспоминают две вещи.

Во-первых, маньяк иногда сам расследовал свои преступления, потому что был милиционером. Во-вторых, смерть в Ангарске 1990-х была настолько привычным делом, что несколько лет убийства девушек отказывались объединять в одно дело. Это молчаливое безразличие и принятие насилия как нормы и стало главным источником вдохновения для сериала.

События были перенесены в наши дни, маньяк из убийцы превратился в садиста-воспитателя (но остался полицейским), а группу следователей (про которых можно было снять историю не хуже "Охотников за разумом" Дэвида Финчера) заменили одинокой девушкой из Москвы – такой же травмированной, как и ее соперник. Режиссером киносериала стал Константин Богомолов. Главные роли сыграли Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Первые два эпизода, которые уже смогли посмотреть журналисты, производят сильное впечатление. Зрителя пугает и музыка (садистские кавер-версии советских шлягеров), и архитектура (давящие на психику узкие коридоры), и инфернальные анимационные вставки (все зло – из детства), и бледный, как в морге, свет.

Отсутствие детективной интриги компенсирует совсем другая драматургическая пружина – сексуальное влечение между следовательницей и маньяком, отношения которых могут стать и историей любви, и БДСМ-трипом. А поскольку зрители, знакомые с театральными работами Богомолова, еще и знают, как далеко могут завести режиссера его мрачные фантазии, то продолжение хочется увидеть как можно раньше.

Фото: кадр из фильма "Билл и Тед снова в деле"; режиссер – Дин Паризо; сценарий – Крис Мэтисон, Эд Соломон; производство – Orion Pictures, Hammerstone Studios, Dial 9, Dugan Entertainment, TinRes Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer

"Билл и Тед снова в деле"



За интернет-мемом "грустный Киану" стоит история, после которой смеяться при виде картинок с потрепанной кинозвездой на лавочке уже не захочется. И останется только восхищаться силой духа одного из самых удивительных актеров на свете.

В начале девяностых молодой канадец потерял лучшего друга – безбашенного и гениального Ривера Феникса, с которым познакомился на съемках фильма "Я люблю тебя до смерти". После этого Ривз перестал быть круглосуточным тусовщиком и стал работать как проклятый – и один за другим вышли фильмы "На гребне волны", "Дракула", "Скорость", "Адвокат дьявола" и "Джонни Мнемоник". А потом актер и вовсе научился летать в "Матрице", но все свои бонусные мили (больше ста миллионов долларов гонораров) разделил со съемочной группой и с фондами, которые помогают больным лейкемией.

Лейкемия едва не убила сестру Ривза. А на рубеже веков он потерял сначала ребенка (их с актрисой Дженнифер Сайм дочь родилась мертвой), а затем и возлюбленную: Сайм погибла в автокатастрофе в 2001 году, уже после расставания с Ривзом.

С тех пор актер словно потерял фокус в карьере, но несколько лет назад у него открылось второе дыхание. Его "Джон Уик" – самый долгоиграющий, успешный и изобретательный из современных боевиков-монографий. А еще Ривз написал детскую книгу "Ода к счастью" и влюбился в ее иллюстратора, художницу Александру Грант.

Без всего этого контекста, если честно, гораздо труднее радоваться появлению странной и отнюдь не искрометной комедии "Билл и Тед снова в деле". Если не знать предысторию проекта, то это просто неряшливая история про двух великовозрастных фантазеров, которые называют друг друга чуваками, на старости лет продолжают изображать из себя музыкантов и заодно путешествуют во времени, ведь время – их главный враг. Но есть нюанс: фильм – это триквел, а две первые сказки про Билла и Теда вышли в 1989-м и 1991-м, когда Киану Ривз еще был абсолютно счастливым, веселым и пьяным. И с легкостью снимался во всякой ерунде, зная, что все серьезное у него еще впереди. Старые научно-фантастические комедии про Билла и Теда были наивными, но веселыми попытками догнать "Назад в будущее", поженить отвязные подростковые романы воспитания с набиравшим силу сай-фаем.

Новая же версия приключений Билла и Теда – это уже не столько смешное, сколько душераздирающее возвращение в страну невыученных уроков. Герои постарели, но не по повзрослели; знакомые по "Догме" и "Джею и Молчаливому Бобу" анекдоты отрастили бороды, а простодушное "чувак" для одних зрителей будет звучать как ругательство, а для других – как секретный код. Первым фильм покажется неуклюжим и скучным, вторым – родным и душевным.

Фото: кадр из фильма "Ассистент звезды"; режиссер – Ниша Ганатра; сценарий – Флора Грисон; производство – Perfect World Pictures, Working Title Films, Focus Features, Universal Pictures

"Ассистент звезды"



Это как "Дьявол носит Prada", только не про журналистику, а про музыку – и с милой, смешной и вечно заплывающий за буйки своих мелководных ролей Дакотой Джонсон вместо Энн Хэтэуэй. Юная помощница стареющей дивы решает, что пора взрослеть, и начинает тайком продюсировать начинающего музыканта. Только вот ассистентка – никакая не продюсер, так что ничего хорошего (поначалу) из обмана не выйдет. Осторожно: в фильме очень много сентиментальных песен и источников света!

Фото: кадр из фильма "Тесла"; режиссер – Майкл Алмерейда; сценарий – Майкл Алмерейда; производство – Passage Pictures (II), RNG Entertainment, Campbell Grobman Films, Intrinsic Value Films Jeff Rice Films

"Тесла"



В 2017 году продюсеры Тимур Бекмамбетов и Харви Вайнштейн (еще рукопожатный) показали на кинофестивале в Торонто "Войну токов" – наэлектризованный, но заведомо устаревший биографический фильм про соперничество Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Между героями-титанами метался юный серб Никола Тесла. Фильм провалился, но, видимо, вдохновил совсем другого режиссера Майкла Алмерейду довести до ума один дерзкий сценарий, написанный им еще в девяностые годы. И вот на важнейшем американском фестивале Sundance 2020 показали "Теслу" – самый дикий, самобытный и экстраординарный фильм об ученых, если не считать (а лучше не считать) "Дау".

Никола Тесла, которого здесь играет Итан Хоук, – слишком эксцентричный мыслитель, чтобы фильм о нем делать традиционной биографической драмой. Поэтому здесь творятся страннейшие вещи: люди из XIX века отправляют запросы в Google, поют в караоке, поедают мороженое, катаясь на роликовых коньках; купаются в неоновых лучах и заслушиваются техно. Полноправным послом "Твин Пикс" в этом странном пространстве выступает актер Кайл Маклахлен. А сюжет не объясняет про Теслу ровным счетом ничего, но убеждает нас в том, что серб был гением и что свобода мысли – последняя надежда нашего мира.

Фото: кадр из фильма "Я ненавижу Сьюзи"; режиссер – Джорджи Бэнкс-Дэвис; сценарий – Билли Пайпер, Люси Преббл; производство – SKY

"Я ненавижу Сьюзи"



Черная комедия о кинозвезде средних лет, карьера и жизнь которой катятся под откос после появления в интернете парочки интимных фотографий. В роли потерпевшей – актриса Билли Пайпер, судьба которой подозрительно похожа на судьбу героини: обе впервые блеснули в детстве на шоу талантов; обе рано прославились благодаря фантастическим сериалам ("Доктор Кто" в случае Пайпер), обе растворились в браках с кинозвездами (Пайпер, впрочем, с Крисом Эвансом уже развелась) и обе обнаружили в себе второе дыхание уже ближе в сорока. Эта синхронность драмы и реальности делает сериал почти таким же интересным, как "Блудливая Калифорния" с Дэвидом Духовны. А то обстоятельство, что героиню подвел взломанный телефон, щекочет нервы, ведь такое может произойти с каждым.

