Церемония вручения "Золотого глобуса" состоится в феврале 2021 года

Фото: AP Photo/Matt Sayles

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года. Об этом сообщается на сайте организаторов награды.

"Новая дата для 78-го "Золотого глобуса" 2021 года. Мы с радостью сообщаем, что [мероприятие] <...> пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года", – сообщили организаторы.

Изначально церемония должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией коронавируса.

Премия "Золотой глобус" была учреждена в 1943 году. Ее ежегодно вручают за достижения в области кинематографа и телевидения – всего рассматриваются 25 категорий.

Ранее директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо во время онлайн-конференции объявил перечень картин, которые должны были показать на мероприятии в 2020 году. Они не будут участвовать в конкурсе 2021 года, но получат знак фестиваля.

