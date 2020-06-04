Каннский фестиваль представил программу в Сети

Каннский кинофестиваль – 2020 пройдет в новом формате

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо во время онлайн-конференции объявил перечень картин, которые должны были показать на мероприятии в 2020 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Выбранные фильмы "Французская депеша" Уэса Андерсона, "Лето 85-го" Франсуа Озона и еще 54 картины не будут участвовать в конкурсе 2021 года. Тем не менее их отметят как прошедшие фестивальный отбор и передадут фирменный знак для продвижения в прокате.

73-й Каннский фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году его программу составят новые фильмы.

Другой популярный кинофестиваль, Венецианский, пройдет в ранее установленные сроки. По словам организаторов, он запланирован на период с 2 по 12 сентября.