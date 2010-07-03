Балагов получил премию Стокгольмского кинофестиваля

Фото: кадр из фильма "Дылда", режиссер Кантемир Балагов

Российский режиссер Кантемир Балагов получил премию 30-го Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award за фильм "Дылда".

"Исключительно красивый и хорошо снятый фильм молодого начинающего режиссера. Через скромный рассказ о любви вы постепенно вовлекаетесь в многослойный ужас войны, при том что не раздается ни единого выстрела", – цитирует ТАСС мотивацию жюри.

Премия была учреждена в 2015 году. Лауреат получает один миллион крон (110,6 тысячи долларов по актуальному курсу).

Кантемир Балагов родился в 1991 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы Балагов снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на 67-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди режиссерских работ Балагова – "Андрюха" (2013), "Молодой еще" (2013), "Первый я" (2014) и другие. В 2017 году за свою первую картину "Теснота" Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы.

Фильм "Дылда" рассказывает о жизни девушек, возвращающихся в послевоенный Ленинград в 45-м году. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

За этот фильм Балагов удостоился награды за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Также режиссер стал обладателем "Серебряного абрикоса" на международном фестивале в Армении.

