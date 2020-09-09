Эксперты прокомментировали новые стандарты для претендентов на "Оскар"

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Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал Москве 24 новые требования, которых с 2024 года придется придерживаться авторам, желающим получить премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Например, часть актерского состава должна быть представлена женщинами, членами ЛГБТ-сообществ, а один из главных героев или героев второго плана – быть представителем расовых или этнических меньшинств.

"Я думаю, что новые правила – это лишь следование времени. Через 4 года уже сам рынок, запрос на драматургию, сама индустрия будет более чем готова эти требования соблюдать", – заявил он.

Кинокритик отметил, что на творческую составляющую работы киноиндустрии новые требования практически не повлияют. В основном это технический момент. "Только один из четырех стандартов является стандартом драматургии. А другие – это производственные стандарты: то есть нужно, чтобы у вас был оператор необязательно белый или монтажер, или необязательно мужчина и так далее", – пояснил Москвитин.





Егор Москвитин кинокритик Если вы хотите снять фильм, как белые мужчины летят на Луну и там ставят американский флаг, то вы по-прежнему можете этот фильм снимать, он все еще может победить.

В свою очередь, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в беседе с Москвой 24 назвал абсурдным решение установить критерии для режиссеров.

"Нельзя создавать фильм, отмеривая, как в аптеке на весах: 30 граммов того, 20 граммов этого, 50 граммов десятого. Произведение искусства создается по наитию художника, по каким-то законам творчества, а не по законам аптекарской точности. Невозможно представить, чтобы Феллини, создавая шедевры, Бергман или Тарковский создавали свои фильмы и взвешивали на аптекарских весах ингредиенты и вводили туда чернокожих, представителей гей-сообществ и так далее", – сказал Павлючик.





Леонид Павлючик член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Это дикость, это абсурд. И хочется на это воскликнуть: Америка, ты одурела! Я считаю, что это решение будет способствовать если не гибели мирового кино, то нанесет огромный вред. Я надеюсь, что все-таки мировое киносообщество в какой-то форме выразит свой протест, свое несогласие с этим решением и надеюсь, что его пересмотрят в ближайшие несколько лет, потому что оно противоречит самому духу свободного творчества.

Ранее сообщалось, что "Оскар" вводит новые стандарты. Американская киноакадемия установила критерии, которые должны учитывать режиссеры, претендующие на статуэтку в номинации "Лучший фильм".

Один из главных героев картины должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем – то есть представителем расовых или этнических меньшинств. Также не менее 30% актерского состава должно быть представлено женщинами, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

Это же касается и съемочных групп. Везде должен соблюдаться принцип инклюзивности. А основная тема картин должна касаться гендерных, расовых и проблем людей-инвалидов. Новые стандарты вступят в силу с 2024 года.

Неоднократно при вручении "Оскара" в сторону Американской академии сыпались обвинения в сексизме и расизме. В том числе звучали упреки относительно этнической принадлежности членов Киноакадемии, выбирающих победителей: в основном это белые мужчины. Якобы они дискриминировали работы представителей индустрии с другим цветом кожи и женщин.