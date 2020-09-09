Эксперты прокомментировали новые стандарты для претендентов на "Оскар"

17:59
Фото: depositphotos/MidoSemsem
Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал Москве 24 новые требования, которых с 2024 года придется придерживаться авторам, желающим получить премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
Например, часть актерского состава должна быть представлена женщинами, членами ЛГБТ-сообществ, а один из главных героев или героев второго плана – быть представителем расовых или этнических меньшинств.
"Я думаю, что новые правила – это лишь следование времени. Через 4 года уже сам рынок, запрос на драматургию, сама индустрия будет более чем готова эти требования соблюдать", – заявил он.
Кинокритик отметил, что на творческую составляющую работы киноиндустрии новые требования практически не повлияют. В основном это технический момент. "Только один из четырех стандартов является стандартом драматургии. А другие – это производственные стандарты: то есть нужно, чтобы у вас был оператор необязательно белый или монтажер, или необязательно мужчина и так далее", – пояснил Москвитин.
В свою очередь, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в беседе с Москвой 24 назвал абсурдным решение установить критерии для режиссеров.
"Нельзя создавать фильм, отмеривая, как в аптеке на весах: 30 граммов того, 20 граммов этого, 50 граммов десятого. Произведение искусства создается по наитию художника, по каким-то законам творчества, а не по законам аптекарской точности. Невозможно представить, чтобы Феллини, создавая шедевры, Бергман или Тарковский создавали свои фильмы и взвешивали на аптекарских весах ингредиенты и вводили туда чернокожих, представителей гей-сообществ и так далее", – сказал Павлючик.
Ранее сообщалось, что "Оскар" вводит новые стандарты. Американская киноакадемия установила критерии, которые должны учитывать режиссеры, претендующие на статуэтку в номинации "Лучший фильм".
Один из главных героев картины должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем – то есть представителем расовых или этнических меньшинств. Также не менее 30% актерского состава должно быть представлено женщинами, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.
Это же касается и съемочных групп. Везде должен соблюдаться принцип инклюзивности. А основная тема картин должна касаться гендерных, расовых и проблем людей-инвалидов. Новые стандарты вступят в силу с 2024 года.
Неоднократно при вручении "Оскара" в сторону Американской академии сыпались обвинения в сексизме и расизме. В том числе звучали упреки относительно этнической принадлежности членов Киноакадемии, выбирающих победителей: в основном это белые мужчины. Якобы они дискриминировали работы представителей индустрии с другим цветом кожи и женщин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: