Скончался обладатель премии "Оскар" режиссер Иржи Менцель

Фото: официальный Twitter-аккаунт Sinema Bağımlısı

Не стало обладателя премии "Оскар" чешского режиссера Иржи Менцеля. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что режиссер ушел из жизни в возрасте 82 лет. О его смерти сообщила вдова Ольга Менцелева.

"Вчера вечером дома, у нас на руках, твое тело покинуло нашу земную жизнь", – сообщила вдова.

Уточняется, что Менцель умер в Праге. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью.

Популярность в мире кинематографа Менцелю принес фильм 1968 года "Поезда под особым наблюдением". За него режиссер получил премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Некоторые картины режиссера в период 1970–1980 годов были запрещены к показу. Их премьера состоялась только после антикоммунистической бархатной революции 1989 года.