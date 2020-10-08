Киноакадемия ввела новые правила номинирования на "Оскар"

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Киноакадемия объявила о поправках к критериям отбора фильмов, которые можно выдвинуть на "Оскар" в 2021 году. Об этом сообщает издание Variety.
Картину, согласно новым правилам, могут выдвинуть на соискание премии в двух случаях. Первый подразумевает, что фильм планировали показать в кинотеатрах, однако позже опубликовали в платных онлайн-сервисах.
В этом случае создатели обязаны выложить фильм на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза. Более того, он должен соответствовать и другим критериям конкурсного отбора.
Еще одна возможность оказаться в числе лауреатов "Оскара" – показать фильм в кинотеатрах. Условия следующие: показ не менее семи дней подряд по три сеанса ежедневно, причем один обязательно должен быть с 6 до 10 часов вечера. Кроме того, демонстрацию фильмов необходимо провести в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте.
Во втором случае загрузка фильма на платформу Academy Screening Room в течение 60 дней после премьеры не требуется.
Американская академия киноискусств ранее выдвинула новые требования, которых должны придерживаться авторы, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Они направлены на борьбу с любыми видами расовой и гендерной дискриминации.
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