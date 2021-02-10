Фильм "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи!", режиссер – Андрей Кончаловский

Фильм "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.

Также в коротком списке претендентов на кинопремию в данной категории находится фильм "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского. Всего в шорт-лист вошли 15 фильмов, среди которых работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.

В основу сюжета фильма "Дорогие товарищи!" вошла реальная история. Действие картины происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Церемония вручения "Оскара" запланирована на 25 апреля. Кинематографическое мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.

