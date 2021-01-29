"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

Фото: стоп-кадр из фильма "Дорогие товарищи", 2020 год, реж. – А. Кончаловский

В лонг-лист премии "Оскар" вошел фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", сообщает "Газета.ру".

Картина претендует на место в шорт-листе номинации "Иностранный художественный фильм", который будет объявлен 9 февраля.

В основу сюжета фильма "Дорогие товарищи!" вошла реальная история. Действие картины происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Ранее кинокритики США внесли киноленту российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" в список пяти лучших фильмов на иностранном языке.