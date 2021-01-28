Картина "Дорогие товарищи!" вошла в топ-5 иностранных фильмов

Фото: стоп-кадр из фильма "Дорогие товарищи", 2020 год, реж. – А. Кончаловский

Кинокритики США внесли киноленту российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" в список пяти лучших фильмов на иностранном языке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Помимо данной картины, в топ вошли такие фильмы, как "Яблоки" (Греция), "Коллектив" (Румыния), "Агент-крот" (Испания), "Ночь королей" (совместное производство Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара). Лучшим признан гватемальский кинофильм La Llorona.

В основу сюжета фильма "Дорогие товарищи!" вошла реальная история. Действие картины происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Ранее сообщалось, что российский сериал "Перевал Дятлова" покажут в Германии. Права на показ сериала приобрела киностудия Disney.