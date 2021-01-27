Warner Bros. представила трейлер грядущих премьер

Фото: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Американская киностудия Warner Bros. опубликовала еще один общий трейлер своих самых ожидаемых премьер 2021 года.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале студии, представлены кадры из четвертой части саги "Матрица", фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева, приквела "Клана Сопрано", "Тома и Джерри", а также картин "Годзилла против Конга", "Мортал Комбат", "Мужские слезы", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Заклятие 3" и других.

Ранее Warner Bros. уже выкладывала ролик с кадрами из 17 фильмов, премьеры которых ожидаются в этом году.

Как сообщалось, премьеры кинокомпании в 2021 году выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max из-за пандемии COVID-19. Планируется, что спустя месяц после премьеры ленты уберут из каталога стримингового сервиса, при этом их показ в кинотеатрах продолжится.