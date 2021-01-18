Warner Bros. представила ролик с кадрами из всех своих новинок

Видео: youtube.com/ Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик с кадрами из 17 фильмов, премьеры которых ожидаются в этом году.

В 2021 году на экраны выйдут следующие фильмы кинокомпании: "Дюна" Дени Вильнева, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, "Матрица 4" Ланы Вачовски, "Мужские слезы" Клинта Иствуда, а также "Том и Джерри", "Годзилла против Конга" и другие проекты.

Как стало известно ранее, премьеры американской кинокомпании Warner Bros. в 2021 году выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max из-за пандемии COVID-19. Планируется, что спустя месяц после премьеры ленты уберут из каталога стримингового сервиса, при этом их показ в кинотеатрах продолжится.

Кроме того, компания Warner Bros. сообщала, что премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" пройдет в таком же формате.