Миккельсен рассказал, как заменит Деппа в "Фантастических тварях"

Фото: AP Photo/Photo by Jordan Strauss/Invision
Актер Мадс Миккельсен рассказал, как заменит Джонни Деппа в роли Гриндевальда в следующей части "Фантастических тварей". Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам актера, создатели все еще работают над изменениями в актерском составе. Он отметил, что ему нужно будет сыграть Гриндевальда уже по-своему.
"Должен быть переход от того, что делал Джонни, к тому, что буду делать я", – пояснил Миккельсен.
Также актер отметил, что он хочет найти общие черты с тем персонажем, которого играл Депп. По мнению Миккельсена, важно сделать так, чтобы новый Гриндевальд не кардинально отличался от героя, сыгранного Деппом.
Актер подчеркнул, что исполнить эту роль ему интересно, однако добавляет: она досталась ему при "печальных обстоятельствах".
Ранее стало известно, что Депп был вынужден разорвать контракт со студией Warner Bros., заключенный на пять фильмов франшизы, из-за неудачного суда в Лондоне, который завершился не в его пользу.
Джонни Деппа заменят в фильме "Фантастические твари"
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