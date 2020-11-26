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Культура

17:57

Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

культура кино

Фото: instagram.com/theofficialmads

Датский актер Мадс Миккельсен сыграет в новом фильме "Фантастические твари" вместо Джонни Деппа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что звезда "Ганнибала" исполнит роль злодея Геллерта Грин-де-Вальда.

О том, что Миккельсен может заменить Деппа в третьем фильме франшизы, стало известно 11 ноября. Позднее датский актер в одном из интервью сообщил, что с ним этот вопрос еще не обсуждался. Тогда он отметил, что ждет телефонного звонка.

Джонни Депп был вынужден разорвать контракт со студией, заключенный на пять фильмов франшизы, из-за неудачного суда в Лондоне, который завершился не в его пользу.

Ранее сообщалось, что в третьей части картины "Фантастические твари" действия развернутся в период Второй мировой войны. Актер и исполнитель одной из ролей Дэн Фоглер заявил, что зрителей ждет масштабная война с эпичными битвами.

Также отмечалось, что зрители в новой части фильма увидят двух персонажей из "Гарри Поттера". Речь идет о Рубеусе Хагриде и юном Волан-де-Морте. Ожидается, что роль лесничего из Хогвартса сыграет Робби Колтрейн.

Джонни Деппа заменят в фильме "Фантастические твари"

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