Премьеры Warner Bros. в 2021 году выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминге

Фото: кадр из трейлера фильма "Дюна", режиссер – Дени Вильнев

Премьеры американской кинокомпании Warner Bros. в 2021 году выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max из-за пандемии COVID-19, сообщает "Газета.ру".

В таком формате пройдут премьеры картин "Матрица 4", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дюна", "Годзилла против Конга", Mortal Kombat ("Смертельная битва"). Всего речь идет о 17 фильмах.

Планируется, что спустя месяц после премьеры ленты уберут из каталога стримингового сервиса, при этом их показ в кинотеатрах продолжится.

Ранее компания Warner Bros. сообщала, что премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" пройдет в таком же формате.