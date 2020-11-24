Netflix назвал самый просматриваемый мини-сериал в своей истории

Фото: кадр из многосерийного фильма "Ход королевы" (2020), режиссер – Скотт Фрэнк

Мини-сериал "Ход королевы" стал самым популярным в истории стримингового видеосервиса Netflix, передает "Газета.ру".

Сообщается, что за 28 дней сериал посмотрели 62 миллиона пользователей. Он находится на первом месте по просмотру в России, США, Аргентине, Израиле и других странах.

Премьера сериала состоялась 23 октября текущего года. В нем речь идет о девушке-сироте из Кентукки, которая стремится достичь высокого уровня в шахматах.

Ранее были определены самые провальные проекты Netflix. По мнению критиков и зрителей, такими стали "Ребекка" и "Эмили в Париже". Также среди лидеров антирейтинга оказались сериалы "Голливуд", "Космические войска", "Ненасытная", "Вдали", фильмы "Будка поцелуев", "Разум в огне" и другие картины.

