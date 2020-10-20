Ученые назвали самый страшный фильм ужасов

Фото: кадр из фильма "Синистер", режиссер – Скотт Дерриксон

Ученые провели исследование фильмов ужасов и выявили самый страшный из них, сообщает "Газета.ру".

Во время эксперимента были представлены 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. В процессе просмотра специалисты измерили сердцебиение зрителей. Исследование показало, что самой страшной картиной стала лента "Синистер", снятая в 2012 году Скоттом Дерриксоном.

У зрителей во время просмотра данного фильма сердце билось со средним ритмом 86 ударов в минуту, что на 32% больше среднего показателя за все время исследования.

Вторым в рейтинге стал "Астрал" Джеймса Вана, а замкнул тройку хоррор "Заклятие".

Ранее стало известно, что самым просматриваемым дебютным сериалом 2020 года на платформе Netflix стал первый сезон шоу "Сестра Рэтчед" с Сарой Полсон в главной роли. Как рассказали в компании, премьера сериала состоялась 18 сентября и за 28 дней его посмотрели 48 миллионов пользователей.