Сериал "Эпидемия" вошел в рейтинг 100 самых популярных шоу на IMDb

Фото: стоп-кадр из фильма "Эпидемия", 2018 год, режиссер – Павел Костомаров
Сериал "Эпидемия" вошел в 100 самых популярных ТВ-проектов на портале IMDb, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Газпром-медиа".
В рейтинге он поднялся с 1406-го на 72-е место. В настоящий момент "Эпидемия" является единственным российским сериалом, который входит в топ-100 рейтинга. Сообщается, что список основывается на анализе поведенческих факторов пользователей IMDb.
"Мы рады, что "Эпидемия" понравилась зарубежному зрителю, ведь именно для зрителя мы и снимаем наши сериалы и фильмы. Приятно видеть, что второй сезон сериала уже ждут за рубежом", – заявил глава компании 1-2-3 Production Валерий Федорович.
Он добавил, что работа над вторым сезоном уже ведется. В настоящий момент компания ждет возвращения режиссера Павла Костомарова, который сейчас занят съемками фильма "Бансу".
Ранее сериал "Эпидемия" вошел в список 10 лучших сериалов сервиса Netflix. Он появился на платформе 7 сентября.
Сериал был снят режиссером Павлом Костомаровым. Он повествует об альтернативных событиях в Москве, в которых столица превращается в город мертвых из-за нового неизвестного вируса.
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