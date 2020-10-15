Новый сезон "Декстера" планируют начать снимать в 2021 году

Фото: кадр из многосерийного фильма "Декстер" (2006–2013), режиссер – Джон Дал

Популярный сериал "Декстер" получит продолжение в виде нового сезона. Об этом сообщают "Дни.ру".

Перезапуском сериала займется телеканал Showtime. Продюсер и писатель Клайд Филлипс, который работал над ранними сезонами "Декстера", станет шоураннером проекта.

В главной роли сыграет Майкл Си Холл, который был Декстером в предыдущих сезонах.

Новый проект будет состоять из десяти специальных серий. В них покажут продолжение судьбы убийцы-криминалиста.

Ранее противостояние Николаса Кейджа инопланетянину показали в трейлере нового боевика "Джиу-джитсу".

Актер играет мастера боевого искусства джиу-джитсу. Вместе со своими воспитанниками Кейдж должен победить злодея-инопланетянина, который угрожает существованию человечества.

