Николас Кейдж сразился с инопланетянином

Фото: кадр из фильма "Джиу-джитсу" (2020), режиссер – Димитри Логотетис

Противостояние Николаса Кейджа инопланетянину показали в трейлере нового боевика "Джиу-джитсу", сообщает "Газета.ру".

Актер играет мастера боевого искусства джиу-джитсу. Вместе со своими воспитанниками Кейдж должен победить злодея-инопланетянина, который угрожает существованию человечества.

Зрители увидят в блокбастере не только Кейджа – на экране появятся Райан Тарран, Ален Мусси и Фрэнк Грилло.

Релиз боевика "Джиу-джитсу" запланирован на 20 ноября.

А уже в четверг, 15 октября, в российский прокат выйдет документальный фильм Woman. Это всемирный проект, в котором две тысячи женщин из 50 стран поделились личными историями.